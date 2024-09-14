Билеты на бизнес-тур Дудя* за 35 тыс. евро оказались никому не нужны

SHOT: Дудь* не смог заработать на бизнес-туре с билетами за 35 тыс евро

Журналисту Юрию Дудю* пришлось в срочном порядке отказаться от дорогостоящей яхты и арендовать маленький катамаран. Его бизнес-тур провалился — распроданы всего 12 билетов из 36, сообщает SHOT .

Дудь* хотел заманить богатых клиентов на яхту под предлогом того, что на ней будут выступать самые популярные иноагенты — музыканты, комики, блогеры. Изначально журналист должен был арендовать под эти нужды судно Sherakhan за 200 тыс. евро у миллионера из Голландии Яна Веркерка. Однако планам не суждено было сбыться, поскольку бизнес-затея не удалась.

Изначально в продаже были 36 билетов. Однако реализовать удалось всего 12 из них.

Сначала Дудь* требовал за каждый билет 35 тыс. евро. Клиентов пугали тем, что спрос на прогулку на бизнес-яхте очень высокий, и уже 75% мест распродано. В результате две трети билетов остались не проданы, хоть блогер и давал на них впоследствии скидку.

Журналист и другие организаторы мероприятия планировали заработать на нем минимум 60 млн рублей. Однако, поскольку удалось продать всего 12 билетов, чтобы остаться в плюсе хоть на чуть-чуть, Дудь* поменял яхту на более скромную. Не исключено, что какие-то части заявленной программы тоже урежут.

Ранее Дудь* ликвидировал интернет-СМИ «Битрэй». За 22 месяца существования в него не был трудоустроен ни один сотрудник.

*Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.