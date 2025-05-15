Бесплатный экскурсионный «Автобус Победы» будет ездить в Люберцах до 22 июня

Бесплатный экскурсионный «Автобус Победы» будет курсировать в городском округе Люберцы до 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проект «Автобус Победы» мы запустили в рамках празднования 80-й годовщины Великой Победы. Маршрут следует по Люберцам, Дзержинскому, а также по поселкам Красково, Томилино и Малаховка. В ходе экскурсии сотрудники Музейно-выставочного комплекса и Центральной библиотечной системы округа расскажут о ключевых событиях войны, о героях-люберчанах, покажут архивные фотографии», — сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Экскурсионная поездка охватывает основные памятные места округа: мемориальный комплекс «Вечный огонь» и памятник «Трем Иванам» в Люберцах, Сквер Победы, мемориал Славы и памятник «Создателям ракетного щита России» в Дзержинском и пр.

Всего «Автобус Победы» совершит 80 рейсов. Проект будет работать до 22 июня. Ожидается, что экскурсии посетят порядка 3500 человек.

Записаться на рейс можно по телефону: 8 (991) 083-96-76 или через почту музейно-выставочного комплекса: hello@mvkmuseum.ru.

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