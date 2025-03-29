Белоруссия отправила в Мьянму отряд спасателей

Военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии направляется в Мьянму для доставки спецотряда белорусского МЧС для ликвидации последствий землетрясения в этой стране, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«На аэродроме „Мачулищи“ готовится к отправке военно-транспортный самолет министерства обороны Республики Беларусь в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия стала одной из стран, которые выразили желание помочь властям Мьянмы справиться с последствиями мощного землетрясения. МЧС РФ уже направили в зону, где произошло землетрясение, два самолета и автомобильный госпиталь.

Число жертв землетрясения в Мьянме уже превысило отметку в 1600 человек.

Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб нескольким важным культурным и историческим объектам, включая Королевский дворец и храм Будды Махамуни в Мандалае, а также мост Ава и пагоду Синбьюме, расположенную в Мингуне.