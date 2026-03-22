Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке

Они уснули в конце октября с первым похолоданием, а начали выходить из спячки во второй половине марта. Этой зимой сон у ежей был крепкий из-за снегопадов и аномально низких температур.

Во время спячки животные закапывались в укрытия, их нельзя было увидеть в экспозиции, но сейчас ежи снова начали исследовать владения.

Белогрудые, или белобрюхие ежи — одни из первых в Московском зоопарке, кто впадает в спячку. Их сон очень глубок: процессы организма сильно замедляются. Метаболизм снижается, тело охлаждается до 1,8 градуса, а частота сердцебиения снижается со 180 до 20–60 ударов в минуту, дыхание сокращается до одного вдоха в минуту. Это состояние позволяет животным комфортно переносить минусовые уличные температуры, особенно если они спят под хорошим снежным покровом.

«В прошлом сезоне, когда зима была мягче и случались оттепели, наши ежи несколько раз просыпались и снова засыпали. В этом же сезоне снега было очень много, а морозы держались долго, поэтому спали они беспробудно. Сейчас животные проснулись, и наша первоочередная задача — аккуратно восстановить их силы», — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она пояснила, что во время спячки белогрудые ежи теряют около трети веса. После пробуждения специалисты предлагают им легкий корм небольшими порциями. Постепенно объем еды будет наращиваться, чтобы к осени животные смогли набрать необходимый жировой запас.

Так, в рацион проснувшихся ежей сейчас входят насекомые, говядина, курица и творог. В природе и в условиях зоосада белогрудые ежи заранее готовят себе места для ночлега, устилая углубления в земле травой и сухими листьями. Часто они зимуют несколько лет подряд в одном укрытии.

