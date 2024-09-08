Baza: православный олигарх Малофеев женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой

Российский православный олигарх и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, сообщает Baza .

Церемония бракосочетания состоялась в воскресенье, а отмечали свадьбу в в элитном поселке Deauville, расположенном в подмосковном Одинцове.

Первые слухи о романе Тимофеева и Львовой-Беловой начали появляться прошедшей зимой. Во время «Крестного хода» Екатеринбурге они шли вместе, держась за руки.

Львова-Белова ранее была замужем за священником Павлом Когельманом. У супругов 9 детей, четверо из которых приемные.

Малофеев и Львова-Белова могли выбрать дату бракосочетания не случайно, так как этот день в народном календаре связан с покровителями брака — святыми мучениками Адрианом и Наталией. Согласно поверью, женившиеся накануне пары верили в счастливый и долгий брак.