Банки просят назвать родственную связь при отправке крупных сумм в РФ
Банки в РФ для борьбы с мошенниками начали требовать у клиентов назвать тип родственной связи с человеком, которому те отправляют средства. Такие вопросы задают при пересылке крупных сумм денег, сообщает РИА Новости.
При попытке отправить большое количество средств, операцию замораживают. Затем сотрудник банка звонит клиенту.
Во время диалога у человека спрашивают некоторые вопросы. Среди них просят назвать данные человека, а также указать тип родственной связи с клиентом банка.
Сотрудники финансовых учреждений задают и иные вопросы. Например, уточняют, на что будут потрачены материальные средства, которые пытаются отправить.
