сегодня в 08:41

Банки просят назвать родственную связь при отправке крупных сумм в РФ

Банки в РФ для борьбы с мошенниками начали требовать у клиентов назвать тип родственной связи с человеком, которому те отправляют средства. Такие вопросы задают при пересылке крупных сумм денег, сообщает РИА Новости .

При попытке отправить большое количество средств, операцию замораживают. Затем сотрудник банка звонит клиенту.

Во время диалога у человека спрашивают некоторые вопросы. Среди них просят назвать данные человека, а также указать тип родственной связи с клиентом банка.

Сотрудники финансовых учреждений задают и иные вопросы. Например, уточняют, на что будут потрачены материальные средства, которые пытаются отправить.

