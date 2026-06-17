Автошкола в Волгограде сняла ролик о слухах про дефицит бензина

Сотрудники волгоградской автошколы проверили несколько АЗС после слухов об ограничениях на продажу бензина, сообщает novostivolgograda.ru .

Поводом стали разговоры о том, что в регионах России якобы вводят ограничения на продажу бензина физлицам. Участники ролика объехали несколько АЗС разных сетей и проверили наличие топлива.

Мужчина на видео рассказал, что заправляется раз в 3-4 дня и ни разу не видел временных лимитов на отпуск бензина. По его словам, знакомые и инструкторы автошколы тоже не сталкивались с такими ограничениями.

Для проверки он залил 45 литров на одной из АЗС и отметил, что автомобилистам не запрещают заправлять полный бак. Корреспонденты издания также объехали крупные сетевые заправки Волгограда и не нашли дефицита или лимитов на продажу топлива.

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