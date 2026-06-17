Автошкола в Волгограде сняла ролик о слухах про дефицит бензина

Волгоградская автошкола проверила несколько АЗС после слухов об ограничениях
Общество

Сотрудники волгоградской автошколы проверили несколько АЗС после слухов об ограничениях на продажу бензина, сообщает novostivolgograda.ru.

Поводом стали разговоры о том, что в регионах России якобы вводят ограничения на продажу бензина физлицам. Участники ролика объехали несколько АЗС разных сетей и проверили наличие топлива.

Мужчина на видео рассказал, что заправляется раз в 3-4 дня и ни разу не видел временных лимитов на отпуск бензина. По его словам, знакомые и инструкторы автошколы тоже не сталкивались с такими ограничениями.

Для проверки он залил 45 литров на одной из АЗС и отметил, что автомобилистам не запрещают заправлять полный бак. Корреспонденты издания также объехали крупные сетевые заправки Волгограда и не нашли дефицита или лимитов на продажу топлива.

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