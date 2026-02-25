Атмосфера взаимного уважения: в Кемерове открыли Год единства народов России

сегодня в 17:03

В Кемерове торжественно открыли Год единства народов России

Год единства народов России торжественно открыли в Кемерове. Главным событием стало пленарное заседание этнокультурного проекта «Ассамблея народов Кузбасса», сообщает Федеральное агентство по делам национальностей.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что в рамках Года единства народов в регионе планируется провести свыше 1 тыс. мероприятий.

«В Кузбассе в мире и согласии живут представители 135 национальностей. Поэтому межнациональное согласие для нас — вопрос общественной стабильности и устойчивого развития. Работу ведем системно — вместе с национальными объединениями, общественными организациями, муниципалитетами», — сказал Середюк.

Он уточнил, что в области в приоритете работа с молодежью, поддержка локальных инициатив, открытый диалог. Также отдельно — поддержка коренных малочисленных народов.

«Наша большая стратегическая цель — сохранить в Кузбассе атмосферу взаимного уважения и обеспечить ее преемственность для следующих поколений», — добавил Середюк.

Замруководителя ФАДН РФ Станислав Бедкин отметил, что эффективность реализации национальной госполитики имеет особое значение для укрепления нацбезопасности страны в целом. Еще он выделил масштаб работы по обеспечению этноконфессионального мира и согласия, проводимой в Кузбассе.

«Считаю глубоко символичным, что в Год единства народов России вступила в силу новая Стратегия государственной национальной политики, в которой предусмотрена одна единая и емкая цель — укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, российской нации», — сказал Бедкин.

В рамках тожественного открытия участники обсудили вопросы сохранения этнокультурного и исторического наследия на дискуссионных площадках. Еще прошли выставки, демонстрирующие традиции и обычаи разных народов региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.