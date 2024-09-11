Атаковавшие Мурманскую область БПЛА могли запустить с финского аэродрома

Украина могла атаковать Мурманскую область беспилотниками при поддержке Финляндии. По предварительным данным, дроны запустили с финского аэродрома, сообщает Telegram-канал « Лента дня ».

В среду ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром Оленья в Мурманской области с помощью БПЛА. Отмечается, что украинские дроны были запущены после развед-пролетов бортов ВС Швеции.

По предварительным данным, беспилотники могли запустить с финского аэродрома Ивало. Ранее СМИ писали, что один из дронов прилетел со стороны Норвегии, еще два — со стороны Архангельска. Их заметили в районе Североморска.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что все три беспилотника в Мурманской области были ликвидированы. По данным «Ленты дня», их сбили у поселка Высоцкий.