Андрей Воробьев: желаю нашей молодежи быть решительной и сильной

«Мы пригласили молодых сотрудников, которые работают у нас в региональном правительстве, муниципалитетах, правоохранительных органах — более 1000 человек», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил всех, кто выбрал работу, связанную с обеспечением безопасности. Губернатор отметил, что эти люди ежедневно находятся на передовой, защищая права и жизнь граждан, обеспечивая правопорядок и стабильность.

По словам Воробьев, на мероприятии выступил режиссер, актер Никита Михалков, который рассказал, как страна, несмотря на внешние факторы, сохраняет свою идентичность и кому неудобна РФ как самостоятельное государство.

Как уточнил губернатор, философ и политолог Александр Дугин рассказал на форуме о любви к Родине, нетерпимости к предательству, о процветании России и ее жителей и о том, как важно, чтобы молодежь участвовала в «строительстве» государства.

Он добавил, что к областному мероприятию присоединились патриотически настроенные музыканты, которые неоднократно поддерживали бойцов спецоперации и их семьи: Александр Скляр, Сергей Галанин (группа «СерьГа»), Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»), Алексей Поддубный (Джанго) и группа «7Б». А еще в зале присутствовали участники СВО и президентской кадровой программы «Время героев». Люди, которые решили работать в Подмосковье — подполковник Владимир Горох и майор Кирилл Лосунчуков — он отметил, что сейчас перед россиянами стоят задачи, требующие смелости и гибкости.

«Желаю нашей молодежи быть именно такой — решительной, сильной и равняться на лучших», — заключил Воробьев.