Артист Джанго: служение Отечеству делает Россию сильной

Музыкант, композитор, певец, волонтер, фронтовой артист, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный выступил на форуме «На государственной службе». Он рассказал, что служение Отечеству делает людей сильнее, этим принципом нужно руководствоваться всегда.

Алексей Поддубный напомнил слова президента России Владимира Путина, которые он сказал во время последнего послания Федеральному собранию: «Элита — это те, кто служит Отечеству». Музыкант признался, что всегда отталкивается исключительно от этой формулировки.

«Служение Отечеству — это то, что делает нас сильными, что позволит нам победить во всех сферах нашей жизни — победить на фронте, победить в гражданской жизни, везде», — заявил артист.

Перед госслужащими он споет несколько песен. Поддубный отметил, что слова композиций будут о том, что он пережил за последние 10 лет, в том числе о противодействии Майдану, о донбасском сопротивлении. С 2015 года музыкант часто ездил в регион и давал там много концертов. Его песни затрагивают и начало СВО.

«Самое главное, что должно быть поставлено во главу угла, — принцип служения Отечеству во всех местах, в которых находится человек. Кто-то пишет песни, кто-то является государственным служащим, кто-то воюет, кто-то конструирует ракеты, самолеты. Я очень надеюсь, что скоро будут сконструированы наши мобильные телефоны, смартфоны лучшие в мире», — рассказал Поддубный.

26 февраля в Красногорске проходит первый специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем приняли участие более 1000 госслужащих. Для них на мероприятии выступили известные спикеры, в том числе философ и политолог Александр Дугин, народный артист России Никита Михалков, артисты Александр Скляр, Сергей Галанин, Вадим Самойлов и другие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности форума «На государственной службе». По словам главы региона, мероприятие поможет ответить на многие важные и интересные вопросы.

«Сегодня в этом зале очень разные молодые люди, которые приняли решение ввиду своего мировоззрения, своих ценностей работать, служить стране, нашему Подмосковью. Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, те, кто спасает, внимательно сопровождает все, что связано с соблюдением закона, юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии», — сказал Воробьев.