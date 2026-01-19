Андрей Воробьев: все мероприятия по Крещению организованы на должном уровне

Крещенские мероприятия во всех городских округах Подмосковья прошли организованно и с соблюдением мер безопасности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«19 января. Крещение. <…> Знаю, что во всех городских округах должным образом организованы мероприятия, связанные с Крещением. Хочу еще раз обратить внимание на важную роль вовлеченности МЧС. Считаю это важным. Спасибо всем, кто обеспечивает безопасность», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он также поблагодарил власти муниципалитетов.

«Каждая территория знает, где популярные места, куда приходят <…> большое количество паломников, и очень важно здесь, чтобы люди чувствовали нашу заботу», — подчеркнул губернатор.

19 января верующие отмечают один из древнейших христианских праздников — Крещение Господне, которое также называют Богоявлением. Главной традицией праздника является погружение в прорубь.

В Подмосковье оборудовано свыше 200 мест для крещенских купаний. Они будут работать до конца дня.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.