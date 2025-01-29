Андрей Воробьев вручил юбилейные медали ветеранам ВОВ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь 80-летия Победы вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны. Церемония прошла в Доме регионального правительства. Награда появилась в 2024 году по указу президента России Владимира Путина. На ее лицевой стороне изображен воин, водружающий Знамя Победы над Рейхстагом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Среди награжденных — Мария Анисимовна Сердюк, фронтовая медсестра, которая спасла множество жизней, вынося раненых солдат из-под обстрелов. Она прошла Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, дошла до Берлина», — рассказал Воробьев.

В Берлине Мария Анисимовна расписалась на стенах поврежденного Рейхстага. Сейчас ей 102 года. В прошлом году о ней вышла книга «Одна из 78 миллионов».

Медаль вручили Николаю Александровичу Муравьеву. Он сражался в составе 3-го Белорусского фронта, является участником штурмы Кенигсберга и боев в Восточной Пруссии, дошел до Берлина. Сегодня ему 98 лет.

Обладатель медали Михаил Александрович Красов добровольно отправился на фронт в начале войны, получил ранение во время боев за Днепр. В составе пешей разведки прошел половину Европы.

Столетие также отметил Евгений Семенович Евдокимов из Наро-Фоминского округа. В окопных работах он участвовал, будучи учеником 9 класса. К советской армии присоединился в 1942 году, был командиром минометного взвода. Получил ранение в Закарпатье, но потом снова вернулся на войну, которую закончил под Прагой.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Также сегодня наградили полковника Ивана Ивановича Жучкова, разведчика Константина Сергеевича Федотова, Евгения Семеновича Евдокимова, медсестру Веру Ивановну Панову, Галину Александровну Долину, служившую в железнодорожных войсках Красной армии, Евгения Борисовича и Инну Яковлевну Ленгрен, а также Альвину Георгиевну Борисову — жителей блокадного Ленинграда, Марию Андреевну Поварову — несовершеннолетнего узника фашизма», — перечислил Воробьев.

Глава Московской области напомнил, что 2025 год президент России объявил годом Защитника Отечества. В Подмосковье около 19 тыс. ветеранов ВОВ. В этом году каждый из них получит юбилейную медаль и единовременную выплату в размере 80 тыс. рублей.

«Низкий поклон нашим героям, чьи стойкость и мужество подарили нам мир», — заявил губернатор Московской области.

Воробьев о гордости за подвиг ветеранов

Юбилейные награды предназначаются всем фронтовикам, а также жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей. Все они пришли на награждение вместе с детьми, внуками и близкими. После церемонии Воробьев пообщался с ветеранами за чашкой чая.

«Мы встречаемся по поручению президента, чтобы чествовать вас еще раз за ваши боевые и трудовые подвиги, добрые дела. Знаем, что многие ведут активную работу с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. Гордимся, что такие люди живут в нашем любимом Подмосковье, нашей любимой стране», — заявил глава региона.

Он отметил, что сейчас важно быть вместе в сложный период для страны, обеспечить ее суверенитет и безопасность. В Московской области находится большое количество легендарных воинских подразделений. С первого дня начала СВО они несут службу на разных участках. Воробьев подчеркнул, что гордится героями.

Достижения ветерана Ивана Ивановича Жучкова

Среди награжденных — Иван Иванович Жучков. Он прошел путь от Полтавы до Берлина. Он является обладателем множества наград. Среди них медали «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За отвагу», два Ордена Отечественной войны II степени. После завершения войны он продолжил служить в Вооруженных силах. Жучков вспоминает, что отдал армии 44 года жизни, а его трудовой стаж составляет 83 года.

«К сожалению, у нас остается все меньше и меньше ветеранов, и я хотел бы пожелать им в первую очередь здоровья, настроения, брать пример с нашего Президента — мне часто приходится его видеть, я присутствовал уже на 12 парадах. Многие удивляются, откуда у меня остаются силы в следующем году мне ведь будет уже 100 лет, а я продолжаю повсюду ездить, ни минуты не сижу дома. Отвечу — от общения с молодежью, я заряжаюсь от них энергией», — рассказал ветеран.

Вместе с женой Иван Иванович основал музей «Боевой славы» во Фрязино. Также он создает пособия о ВОВ для школьников, общается с детьми в учебных заведениях и пишет книги. Воробьев подчеркнул, что работа ветерана бесценна для общества.

«Более того, я хочу сказать, что это стало доброй традицией и наших ветеранов, и ребят, которые приходят в отпуска из зоны СВО — не было еще ни одного случая, чтобы они не откликнулись и не пришли в свою школу. Встречи с ними крайне интересны и полезны для подрастающего поколения», — заявил Воробьев.

Работа ветерана Константина Сергеевича Федотова

Ветеран из Одинцовского округа ведет активную общественную работу. Сейчас Константину Сергеевичу 98 лет. На службу его призвали во время обучения в 10 классе. Федотов был фронтовым разведчиком, принимал участие в наступательных операциях — Белорусской, Белостокской, Восточно-Прусской, Берлинской и других. В том числе он является участником Парада Победы 1945 года.

«Сейчас наши ребята в зоне СВО эффективно выполняют поставленные задачи, они чтят участников Великой Отечественной войны, верны нашим традициям и нет никакого сомнения, что достойно выполнят все поставленные задачи. А мы, ветераны, до конца своих дней будем нести знамя Победы, помогать нашему народу, нашему государству в силу своих возможностей», — высказался Константин Сергеевич.