Андрей Воробьев: в парке «Дружба» получилось создать новую точку притяжения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совершил рабочую поездку в округ Люберцы, где посетил парк «Дружба» рядом с озером Черное, который был благоустроен в 2025 году, также он встретился с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проект парка реализовали вместе с правительством столицы, так как пространство объединяет московский район Некрасовка и микрорайон Зенино в Люберцах.

«Сегодня приехали на благоустроенную территорию, которую мы привели в порядок совместными усилиями с мэром Москвы. Назвали ее символично — парк „Дружба“. Был очень большой запрос от жителей (здесь проживает порядка 160 тыс. человек) обустроить пространство у озера Черное, ну, и, конечно, связать Москву и Подмосковье пешеходным мостом. Судя по количеству людей, которых мы сегодня здесь видим, — у нас получилось создать новую точку притяжения», — сказал Воробьев.

Он добавил, что с момента открытия в парке «Дружба» побывало примерно 400 тыс. гостей.

«Также в 2027 году планируем построить в микрорайоне Зенино физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами (2) и тренажерными залами (2)», — отметил губернатор.

Обновление парка

Строительство пешеходного моста через озеро Черное начали в июне 2024 года. До завершения этих работ путь до ближайшей станции метро у жителей микрорайона Зенино занимал около 40-45 минут пешком, теперь же можно дойти примерно за 25-30 минут.

Кроме того, на мосту есть ответвление в зеленую зону парка. Вдоль берега сделали экотропу длиной 670 м, чтобы закольцевать пешеходный маршрут (общая протяженность составляет 1,9 км).

Осенью 2024 года начали благоустройство озера Черное и прилегающей территории. Эти работы закончили в октябре 2025 года.

Со стороны Подмосковья были сделаны зона для воркаута, современная детская площадка, два амфитеатра, установлены шезлонги для отдыха, удобные качели-скамейки, появились настилы и столы для пикника.

Со стороны столицы сделали четыре детские площадки, спортзоны для баскетбола, футбола, волейбола, большого тенниса и воркаута. Кроме того, появились амфитеатр, скейт-парк, теннисные и шахматные столы, зоны отдыха. По всему периметру поставлены современные системы освещения и видеонаблюдения, создана доступная среда.

«Я живу в Люберцах с 2021 года, и за это время изменения произошли, конечно, заметные. Мы все очень долго ждали этот парк, теперь в пешей доступности у нас станция метро, есть место рядом с домом, где можно проводить время всей семьей – гулять с детьми, заниматься спортом, кататься на велосипедах, да и просто любоваться видом с набережной. А вечером здесь включается красивая подсветка», – поделилась местная жительница Кристина Еремина.

Благоустройство в округе

В 2026 году в городском округе Люберцы благоустроят четыре общественных пространства, а в 2027 году – еще пять.

В частности, в текущем году планируется завершить работы в Летнем парке, на территории около мемориала павшим в локальных конфликтах на Октябрьском проспекте, в лесопарке «Лесная опушка» (II очередь), в сквере на улице Дружбы в Люберцах.

На следующий год намечено обновление Кореневского и Красковского карьеров, Центрального парка (со стороны Смирновской улицы, I этап), сквера Победы возле Верхнего пруда в Дзержинском, обустройство зоны отдыха «Набережная Дзержинского карьера».

Обновление парков в Подмосковье

В рамках программы благоустройства Московской области в 2026 году планируется обновить свыше 70 общественных пространств. Будут работы в лесопарках, парках, на пешеходных зонах, набережных, в скверах и на иных площадках. Благоустройство еще охватит 56 малых скверов.

Были открыты обновленная мемориальная площадь с «Зениткой» в Лобне, набережная у Стахановского озера в Электрогорске. В июне завершается благоустройство проспекта Победы в Ступине, сквера «Блюдечко» в Коломне, улицы Октября в Реутове и сквера «Заводской» в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский округ).

Большим спросом у жителей Подмосковья пользуются лесопарки. В прошлом году их посетили 93 млн человек. В 2026 году намечено обустройство 11 подобных объектов, включая «Волхонку» в Богородском, «Лечищево» в Истре и др. В августе в планах полностью завершить Вишняковский лесопарк в Балашихе (II очередь), а в сентябре – лесопарк «Массовка» в Дедовске и лесопарк «Восьмидорожье» в Раменском округе.

