Андрей Воробьев: участники «Времени Героев» стажировались в правительстве Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил итоги программы «Время Героев» с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом, наставником которых он является, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это специальная кадровая программа, в рамках которой участники спецоперации могут обучиться работе в органах государственной и муниципальной власти. Глава государства Владимир Путин объявил о ней в своем послании Федеральному Собранию. Он уточнил, что работа должна строиться по тем же стандартам, что и в «школе губернаторов», в конкурсе «Лидеры России».

«Мы встречались с вами в июне, обсуждали те направления, которые вы для себя выбрали в рамках программы „Время героев“. Кирилл Сергеевич, вы проходили стажировку в нашем Мининвесте, общались с руководителями предприятий, участвовали в разработке новой модели сопровождения инвесторов. Владимир Вячеславович познакомился с деятельностью нескольких блоков (социальные коммуникации, управление территориями, муниципальная служба), участвовал в составлении рекомендаций по взаимодействию с подростками, которым нужно дополнительное внимание», — сказал Воробьев.

Он добавил, что дальше Лосунчуков и Горох будут проходить обучение в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Губернатор высказал уверенность, что там участники программы смогут развить те навыки, которые приобрели региональном правительстве.

«Каждый из вас сделал многое по ту сторону фронта, теперь есть возможность потрудиться здесь. Нам важно обеспечить России Победу по всем направлениям. Если есть желание продолжить служить стране в гражданском секторе, можете всегда рассчитывать на помощь нашей команды», — подчеркнул глава области.

Программа для героев СВО

Кирилл Лосунчуков окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище, затем служил в Подмосковье. В ходе СВО был замкомандира отряда отдельной бригады спецназначения. Он награжден тремя орденами «Мужества» и орденом «За военные заслуги».

Стажировку по программе «Время героев» офицер проходил в подмосковном министерстве инвестиций, промышленности и науки, участвовал в привлечении новых инвесторов в область и решении задач предпринимателей.

«Программа открыла мне новую жизнь, развернула ее на 180 градусов. Один из выводов, который я сделал в ходе стажировки — Победа делается не только на фронте, но и в тылу — на предприятиях, в оборонно-промышленном комплексе, где люди работают 2-3 смены», — сказал Лосунчуков.

По его словам, программа очень нужна. Важно, что государство заботится о тех, кто доказал свой патриотизм, умение принимать решения в критической ситуации. Он добавил, что планирует работать в Мининвесте Подмосковья.

«Безусловно, сейчас у нас идет три войны: „горячая“, экономическая и информационная. „Горячая“ закончится, а все остальное будет продолжаться. Важно реализовать стратегию дальнейшего развития нашей экономики, промышленных предприятий, которых в Московской области больше 1300», — поделился офицер.

Владимир Горох закончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского. После учебы выполнял различные боевые задачи, участвовал в Сирийской операции. На спецоперации был замкомандира бригады, награжден орденом «Мужества».

С июля он успел пройти стажировку в региональных министерстве информации и молодежной политики, министерстве территориальной политики, а еще в администрации Наро-Фоминского городского округа.

«В ходе стажировки я усвоил для себя, что очень важны компетентная команда, готовая работать с тобой в одном ключе, конструктивный диалог с жителями и обратная связь», — отметил Горох.

Ему понравился ряд креативных решений, например, «выездная администрация». Данный механизм помогает оперативно решать проблемы жителей.

«Мне довелось поучаствовать в составлении методических рекомендаций по работе с деструктивной молодежью, ознакомиться с работой волонтерских движений и организаций, с цифровыми системами обратной связи с гражданами, например, МЦУР», — поделился участник программы.

Он добавил, что сама программа насыщенная, а люди реально заинтересованы в том, чтобы погрузить участника во все рабочие процессы.

«Я планирую продолжить выполнять задачи министерства обороны на период проведения специальной военной операции, а после этого вернуться в команду Андрея Юрьевича», — уточнил Горох.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». После стажировки в подмосковном правительстве участники проходят второй модуль обучения современным методам и технологиям управления в «Сенеже».