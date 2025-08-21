Андрей Воробьев рассказал о важности модернизации колледжей

«Мы знаем, что после девятого класса почти 50% школьников выбирают колледжи. Для того чтобы себя реализовать и подготовиться к поступлению в ВУЗы уже с практическими навыками. Мы понимаем, насколько важно модернизировать колледжи, и мы этим занимаемся», — заявил Воробьев во время пленарного заседания Форума педагогов в подмосковном Красногорске.

Также во время мероприятия глава региона отметил, что в 2025 году перед 1 сентября в Подмосковье наблюдается прирост на 40 тыс. детей, которые пойдут в школы. Он уточнил, что всего в школы в Московской области пойдут 1 млн 100 тыс. детей.

Ранее губернатор Подмосковья наградил директоров лучших школ региона. В их числе флагманы — Физтех-лицей им. П. Л. Капицы и Областная гимназия им. Е. М. Примакова.