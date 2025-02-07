Андрей Воробьев: продолжим делать Подмосковье уютнее и комфортнее

«Станет еще больше мест для отдыха и прогулок. В этом году благоустроим 147 общественных пространств: от парков и лесопарков до набережных и скверов», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Кучинском лесопарке в Балашихе будет создан тематический маршрут, посвященный Всеволоду Мейерхольду. Там появятся зона отдыха около дамбы «Трибуна Мастера», театральная сцена, тропа, а еще зона возле Вишняковского родника и тематическое кафе.

По словам Воробьева, в лесопарковой зоне «Новая Трехгорка» в Одинцове поставят павильоны для мастер-классов, а еще появятся фудкорт, прокат велосипедов и самокатов. На территории установят спортивные и детские площадки, уютные зоны для мангала, площадки для выгула собак.

Губернатор добавил, что проведут работу по благоустройству Центральной площади в Хотькове, находящейся на пересечении улиц Михеенко, Майолик и Ленина. Там появятся сухой фонтан, сменная выставка. Изюминкой данной площади станет кудринская резьба, подчеркивающая культурную идентичность подмосковного города.

В планах работы по благоустройству в Пироговском лесопарке в Мытищах, в Масловском лесопарке в Одинцовском округе, в лесопарке «Дубрава» в Климовске и на многих других зеленых территориях.

Как напомнил глава региона, Подмосковье уже шесть лет подряд входит в топ-3 рейтинга Минстроя страны по качеству городской среды. За это время в области благоустроили 273 общественных пространства.