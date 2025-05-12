Андрей Воробьев поблагодарил социальные службы и волонтеров за помощь ветеранам

Много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По решению президента (России Владимира Путина – ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ – ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор поблагодарил соцслужбы, волонтеров, депутатский корпус и всех тех, кто уделял ветеранам должное внимание.

«Знаю, что такая работа на местах ведется. И много такого внимания не бывает. Все это принципиально важно, и также распространяется на семьи и наших героев СВО», — добавил глава региона.