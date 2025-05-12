Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за работу на майских праздниках

Общество

Правоохранительный блок сработал очень хорошо на майских праздниках, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу поблагодарить правоохранительный блок, потому что праздники – это всегда напряженно. Мы видели, как на дорогах работали и Росгвардия, и подразделения полиции, ГИБДД. Вся группировка, понятно, в эти праздничные дни, мы видели это и в Москве, и в Подмосковье, была на усилении», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Все мероприятия в Подмосковье были проведены без каких-либо происшествий. За этим стоит серьезная работа и МВД, и специальных подразделений.

«Поэтому это важно, я хочу это подчеркнуть и поблагодарить. Потому что и на местах, и на региональном уровне, и на федеральном уровне вот эта слаженная скоординированная работа была принципиально важной», – добавил губернатор.