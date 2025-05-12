Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за работу на майских праздниках

«Хочу поблагодарить правоохранительный блок, потому что праздники – это всегда напряженно. Мы видели, как на дорогах работали и Росгвардия, и подразделения полиции, ГИБДД. Вся группировка, понятно, в эти праздничные дни, мы видели это и в Москве, и в Подмосковье, была на усилении», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Все мероприятия в Подмосковье были проведены без каких-либо происшествий. За этим стоит серьезная работа и МВД, и специальных подразделений.

«Поэтому это важно, я хочу это подчеркнуть и поблагодарить. Потому что и на местах, и на региональном уровне, и на федеральном уровне вот эта слаженная скоординированная работа была принципиально важной», – добавил губернатор.