Андрей Воробьев: обустройство переходов и парковок у школ имеет большое значение

Пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что у больших школ, которые создаются в Подмосковье, должна быть возможность комфортно высадить детей. Дети должны идти до школы по тротуару, а ни в коем случае не как-то иначе. Дорога до школы должна быть безопасной.

Ранее губернатор сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.