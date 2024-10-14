Андрей Воробьев назначил Владимира Локтева на должность вице-губернатора Подмосковья

сегодня в 12:21

Он будет курировать капитальное строительство, дорожно-транспортный блок, природопользование, экологию, управление государственной собственностью и земельными отношениями.

«Мы его хорошо знаем. Мособлдума согласовала это решение. Вопросы актуальные, весьма сложные вместе с командой, которые вы успешно будете реализовывать», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Владимир Александрович Локтев

Он родился 23 июня 1984 в Москве. Окончил Московский городской педагогический университет, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность

С 2004 по 2006 гг. — работа в коммерческих организациях.

С 2006 по 2007 гг. — служба в органах наркоконтроля.

С 2008 по 2010 гг. — работа на руководящих должностях в управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области.

С 2010 по 2014 гг. — работа на руководящих должностях в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

С 2014 по 2016 гг. — начальник управления земельных ресурсов, заместитель руководителя администрации Одинцовского муниципального района.

С 2016 по 2018 гг. — замдиректора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства».

С 2018 по 2019 гг. — замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С апреля 2019 г. — первый заместитель министра строительного комплекса Московской области.

С 14 октября 2019 г. — министр строительного комплекса Московской области.

Награды

2018 г. — знак «За заслуги перед Московской областью» III степени.

2018 г. — благодарственное письмо Московской областной Думы.