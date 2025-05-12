Андрей Воробьев: на программу «Герои Подмосковья» существует большой запрос

На программу «Герои Подмосковья» есть большой запрос, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

«Запрос очень большой. Желания самые разные. Вы знаете, что мы сделали предложение в том числе и на федеральном уровне. Наше предложение было поддержано, что те ребята, которые не имеют высшего образования так же будут получать возможность льготного прохождения обучения для того, чтобы реализовать себя в том или ином амплуа уже в мирной жизни», — сказал Воробьев.

Для участия в проекте уже подали 2,5 тыс. заявок.

Губернатор также добавил, что «Герои Подмосковья» — это не просто какое-то формальное мероприятие. Это проплаченный организованный методически курс обучения гражданским специальностям, прививание навыков, специфики жизни как муниципалитета, так и региона.

«Какие-то участники хотят дальше выдвигаться в муниципальные органы власти, в депутатский корпус. Поэтому здесь участие партийной организации я считаю очень важной и чувствительной», — сказал Воробьев.