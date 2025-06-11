Андрей Воробьев: ИИ помогает содержать в порядке подмосковные дворы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области с помощью камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), ведется контроль чистоты во дворах — с момента обнаружения проблемы до ее решения — мусор это, граффити или, например, неработающий фонарь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках проекта «Чистая территория» свыше 66 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион», которые оборудованы ИИ, выявляют 14 видов нарушений на улицах — мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и другие. Затем нейросеть автоматически ставит задачи на устранение нарушений, а еще проверяет выполнение работ.

«Уже удалось устранить около 185 тыс. таких нарушений. Кроме того, ИИ помогает бороться с запаркованностью контейнерных площадок (за год выявлено более 3,5 тыс. таких случаев), а с недавних пор — и газонов. Нам важно, чтобы, выходя из дома, каждый житель видел красивую и благоустроенную территорию», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, в ближайшее время в РФ создадут центр развития ИИ, он объединит все самые передовые и эффективные практики, чтобы тиражировать их.

«В своей работе мы уделяем цифровой трансформации особое внимание — это задача, поставленная президентом (России Владимиром Путиным — ред.). И, конечно, серьезный акцент — на запросы жителей. Там, где мы внедряем ИИ-технологии, видим снижение количества жалоб людей, а это самое главное», — добавил губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

С 2024 года 552 камеры системы «Безопасный регион» начали контролировать запаркованность контейнерных площадок. Если автомобиль находится в зоне вывоза мусора свыше 10 минут, то ИИ фиксирует номер, затем владельцу могут выписать штраф. Такой подход помогает избежать проблем с вывозом отходов, а еще оптимизировать работу инспекторов в регионе.

При этом там, где автомобилистов привлекли к ответственности за парковку у контейнерных площадок, их число снизилось на 40%.

А с апреля по такой же схеме ИИ начал фиксировать парковку на газонах. Владельцу машины, припарковавшемуся в неположенном месте, также выписывается штраф. Сейчас благодаря камерам (256) выявлено 40 подобных нарушений.

С февраля в Подмосковья с помощью камер с ИИ привлекают к ответственности и за незаконный сброс крупногабаритных отходов у многоквартирных домов (речь идет о предметах свыше 50 см — элементы мебели, бытовая техника и т. д.). Кроме того, теперь управляющая организация может быть оштрафована за несвоевременную уборку территории. За это время выставлено более 430 штрафов УО и около 60 — физлицам.

Еще с помощью системы «Безопасный регион» можно следить за чистотой на детских игровых площадках. За сброс мусора там предусмотрен штраф. Первые нарушители были привлечены к ответственности.

За 3 года в Московской области число проектов с использованием ИИ выросло более чем в 4 раза — с 9 до 38. Экономический эффект от использования ИИ-технологий составил свыше 2,5 млрд рублей. Помимо экономии бюджетных средств и ухода от рутинных операций, наблюдается тренд на значительное уменьшение жалоб жителей.

Наибольшую эффективность ИИ показывает там, где необходимо отсматривать много материалов, в том числе фото и видео. За человеком остаются функции контроля и принятия решений.