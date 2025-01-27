Андрей Воробьев: «Безопасный регион» помог раскрыть более 3,5 тыс преступлений

В заседании коллегии ГУ МВД РФ по Московской области принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тысяч преступлений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На состоявшемся заседании не только обсуждали успехи работы в 2024 году, но и поставили цели на 2025 год, наградили отличившихся сотрудников.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система „Безопасный регион“. Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тысячи новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тысяч устройств.

Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков подчеркнул эффективность системы в борьбе с правонарушениями. По его словам, там, где установлены камеры, значительно снизился уровень преступности. Количество раскрытых преступлений с помощью системы превысило 3,5 тысячи случаев, что на 25% больше, чем годом ранее. Также было зафиксировано 4 тысячи административных нарушений.

Положительная динамика наблюдается и в сфере дорожной безопасности. Статистика 2023 года показывает снижение числа ДТП на 2%. Также отмечено сокращение количества пострадавших и погибших в авариях — оба показателя уменьшились на 3%.

В 2024 году власти Котельников провели масштабную кампанию по сносу незаконных торговых точек, устранив порядка 140 объектов. Борьба с нелегальными нестационарными торговыми павильонами стала ключевым направлением работы региональных властей, как подчеркнул глава области в своем выступлении.

Что в планах?

«Мы ставим себе задачу — навести порядок в сфере торговли по всей области, убрать нестационарные объекты, которые работают, нарушая закон, — не платят налоги, реализуют сомнительную продукцию и услуги. Ну и, конечно, портят вид наших территорий. Но важно отметить, что мы ни в коем случае не будем ущемлять права МСП, когда бизнес ведется честно и законно. В регионе учтено более 9,5 тыс. объектов нестационарной торговли на государственной и муниципальной земле, еще более 25 тыс. — на частной, что значительно превышает потребности населения. Поэтому мы будем наводить здесь порядок. Сейчас строим новые микрорайоны со специально выделенным первым этажом для оказания услуг и цивилизованной торговли», — подчеркнул Воробьев.

Материально-техническая база подмосковной полиции продолжает активно модернизироваться. Правоохранительные органы региона получили существенное обновление автопарка и технического оснащения — 58 транспортных средств и порядка 5000 единиц различной техники были переданы в 2024 году. Расширяется и инфраструктура: новые участковые пункты появились в нескольких городах области — два в Мытищах и по одному в Домодедове, Красногорске, Котельниках и Ленинском. Кроме того, были отреставрированы четыре помещения для работы участковых уполномоченных. На 2025 год запланированы масштабные строительные работы: возведение нового здания отдела МВД в Кашире, модернизация управления МВД в Воскресенске, а также создание новых помещений для сотрудников Госавтоинспекции в Красногорске и отдела полиции в Долгопрудном.

Благодарности

Губернатор выразил признательность сотрудникам Росгвардии и всему личному составу за их активное участие в поддержке военнослужащих. Особое внимание Андрей Воробьев уделил именным полкам и специальным подразделениям Подмосковья, которые несут службу на передовой. Как отметил глава региона во время совещания, общими усилиями осуществляется всесторонняя поддержка бойцов, включая обеспечение их всем необходимым для достижения успеха в выполнении поставленных задач. Подмосковье, как и другие субъекты РФ, демонстрирует единство в стремлении оказать максимальное содействие военнослужащим.