Андрей Иванов провел личный прием жителей в Ершовском Одинцовского округа

Личный прием граждан прошел 20 января на площадке КДСЦ «Ершовское» в рамках работы «Выездной администрации». Основные обращения жителей касались проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница квартала Наташино деревни Фуньково рассказала о неудовлетворительном состоянии водоснабжения: износ сетей, построенных в 1970-х годах, составляет около 90%. Администрация округа сообщила, что работает над включением реконструкции коммуникаций в Государственную программу Московской области, реализация которой запланирована на 2028 год. Андрей Иванов поручил профильным службам и специалистам АО «Одинцовская теплосеть» проверить работу водозаборного узла, переданного от Министерства обороны в 2018 году и оснащенного станцией обезжелезивания в 2019 году.

«Предприятию «Одинцовская теплосеть» необходимо выполнить замеры качества воды на ВЗУ и проверить работу станции обезжелезивания. При необходимости оборудование нужно отладить. Также готовим заявку для включения в программу по ремонту сетей водоснабжения. Весной, когда позволит температурный режим, промоем стояки в жилых домах», — сообщил Андрей Иванов.

В 2026 году в Наташино планируется решить вопрос с водоотведением: в рамках муниципальной программы будут установлены очистные сооружения для биологической очистки стоков.

Второй вопрос приема касался передачи сетей и трансформатора, обеспечивающих электроэнергией село Саввинская слобода, от совхоза Наро-Осановский на баланс ПАО «Россети Московский регион». Жители пожаловались на постоянные скачки напряжения и порчу техники. Глава округа поручил организовать встречу с руководством племхоза для обсуждения передачи электросетевого хозяйства с целью дальнейшего ремонта и обслуживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.