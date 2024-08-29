Андрей Березин: становление бизнесмена

Андрей Березин — предприниматель, инвестор, меценат. Является одним из основателей холдинга «Евроинвест Девелопмент». В настоящее время среди его инвестиционных направлений — строительство жилых объектов, а также развитие сельскохозяйственной отрасли.

Содержание:

Березин Андрей Валерьевич: личная информация

Импорт и рыболовецкий бизнес как начало бизнес-карьеры

Андрей Березин: первые шаги бизнесмена в девелопменте

Новые веяния в устоявшемся бизнесе

Березин Андрей и «Евроинвест Девелопмент»: последние новости холдинга

Инвестиции в инновации

Благотворительная и образовательная деятельность

Березин Андрей Валерьевич: личная информация

Андрей Березин родился в семье инженеров. Провел свое детство в Ленинграде. Со школьных лет имел склонность к точным наукам. Андрей Березин учился в одной из школ, имеющих богатуюисторию. Ныне Президентский физико-математический лицей№ 239 был основан еще в 1918 году и изначально предназначался для обучения рабочих [1]. Впоследствии переквалифицированное в первое в СССР специализированное учебное учреждение среднего общего образования оно создало экспериментальную базу-лабораторию стандартов обучения физике, математике и информатике в Санкт-Петербурге. Помимо цифр, Березина Андрея увлекала и литература. Предпочтение отдавал отечественным авторам научной фантастики определенной тематики, например, описывающим решение проблемы гибели целого острова. Также биография Березина Андрея в те годы была связана со спортом. Он занимался:

плаванием,

академической греблей,

бегом на лыжах.

1980-е годы. Березин Андрей Валерьевич окончил школу и поступил в ЛМИ. К тому времени институт был известен своим вкладом в развитие космического направления, в частности, в подготовку высококвалифицированных специалистов для соответствующих отраслей промышленности.

1990-е годы. Андрей Березин получил диплом по специальности инженер [2]. Его образование позволяло ему проектировать, разрабатывать и настраивать системы управления для различных летательных аппаратов. Дальнейшая подготовка специалистов предполагала поступление в аспирантуру [3]. Данной возможностью воспользовался и Березин Андрей. Биография вуза включала в себя опыт тесного сотрудничества с рядом ведущих предприятий аэрокосмической отрасли. Это предусматривало участие студентов в совместных исследовательских и инженерных разработках.

В начале 1990-х годов Андрей Березин в соавторстве написал ряд научных публикаций. Также он занимался изучением нового для того времени раздела информатики, который развивал основы и методы классификации и идентификации предметов с объединенными признаками или свойствами. В годы обучения в вузе Березин Андрей вел и активную общественную жизнь: состоял в комсомоле и ненадолго становился членом Коммунистической партии Советского Союза. По его воспоминаниям, это было скорее желание проявить свои управленческие навыки. Вуз и, в частности, изучение специализированного предмета, по словам Березина Андрея Валерьевича, также помогли ему заложить фундамент для дальнейшего успешного ведения бизнеса. Многие техники, необходимые лидеру, он освоил благодаря математике и научной деятельности.

Импорт и рыболовецкий бизнес как начало бизнес-карьеры

Фото - © Андрей Березин — успешный бизнесмен

В 1990-е годы, еще будучи учащимся института, Березин Андрей начал осваивать предпринимательство. До этого успел поработать в качестве наемного работника. Сначала он устроился в одно из Санкт-петербургских предприятий и занимался там уборкой территории. Затем Березин Андрей, биография которого была взаимосвязана с математикой и информатикой, решил вместе с другими ребятами создать своеобразный стартап [4]. Молодые специалисты занимались разработкой различных программ, которые могли решать задачи на нескольких взаимодействующих компьютерах. Эти решения впоследствии воплощали в жизнь на коммерческой основе предприятия города. В итоге, как рассказывал Андрей Березин, такой вид деятельности принес хороший заработок, который перекрыл даже зарплату научных деятелей родного вуза. В то время перед бизнесменами открывались новые перспективы и возможность высокого дохода. Таким образом Березин Андрей Валерьевич смог осуществить одно из своих заветных тогда желаний и купить отечественный автомобиль. После окончания института он решил продолжить зарабатывать деньги на собственном деле.

Первое время Андрей Березин привозил из-за границы английские женские и мужские вещи, заказанные клиентами по специальным каталогам компании. Товары хорошего качества тем не менее были доступны по цене потребителю со средним достатком. Чтобы начать этот бизнес, Березин Андрей Валерьевич взял заемные средства у одной из кредитно-финансовых структур. Так как торговля шла успешно, деньги были возвращены достаточно скоро. Березин Андрей подчеркивал, что в дальнейшем финансы на развитие своих бизнес-проектов он старался заработать самостоятельно, не беря кредиты у банков. Капитал, полученный от продажи импортных вещей, был вложен в новый проект — рыболовецкую компанию «ОЛМА».

В 1993 году Березин Андрей Валерьевич стал сооснователем данной рыболовецкой компании. В дальнейшем она расширилась до ассоциации, в состав которой вошли 14 предприятий. Начинал этот бизнес Андрей Березин в партнерстве, имея в распоряжении всего два подержанных судна, на которых занимались выловом рыбы семейства тресковых. К слову, на сегодня консорциум обладает современными траулерами и краболовами-процессорами.

В 1995 году Березин Андрей вышел из данного бизнеса. Следующим этапом развития для предпринимателя стали проекты, связанные с девелоперским и инвестиционным направлениями.

Андрей Березин: первые шаги бизнесмена в девелопменте

Фото - © Андрей Березин — ведущий топ-менеджер

После распада СССР [5] в России 1990-х годов начал стремительно развиваться рынок ценных бумаг. Инвестиционная деятельность показала свою привлекательность, и совместно со своим деловым партнером в 1992 году инвестхолдинг открыл и Березин Андрей. «Евроинвест» первоначально занимался вложением средств в разнообразные ценные бумаги [6]. Впоследствии, помимо акций, инвестпаев и облигаций, компания стала заниматься и прямыми инвестициями в промышленные предприятия и стартапы.

К концу 2010-х годов в холдинге созрела идея создания специализированного подразделения в области девелопмента [7]. Соавтором этой идеи и сооснователем новой компании стал Березин Андрей. «Евроинвест Девелопмент», по сути, стал логичным эволюционным шагом. К запуску собственного строительного бизнеса он подошел с уже имеющимися земельными активами, а также находящимися в управлении компаниями, которые связаны с освоением территорий и ЖКХ. Ключевыми свойствами, которыми наделил Березин Андрей «Евроинвест Девелопмент», можно считать строгий подход к планированию и координации всех этапов строительства. Также сооснователь компании уверен, что успеху застройщика в значительной степени способствует предельная аккуратность и внимание к мелочам и на стадии проектирования, и в фазе строительства.

Новые веяния в устоявшемся бизнесе

Фото - © Андрей Березин — эксперт в сфере финансов

Березин Андрей Валерьевич убежден, что его строительную компанию выделяет среди конкурентов отказ от устоявшихся правил и создание новых стандартов. По его словам, для успеха девелоперу важно предлагать свои оригинальные идеи в строительстве. Так, была разработана концепция сегментов жилой застройки, отмечает Березин Андрей. «Евроинвест Девелопмент» предлагает три уровня комфортабельности жилья и сервисов для владельцев недвижимости. При этом во всех уровнях компания сохраняет максимальный уровень качества. Концепция предусматривает органичное слияние трех сфер, рассказывает Березин Андрей. «Евроинвест Девелопмент» учитывает личные потребности каждого жильца, помогает сформировать локальное комьюнити, а также предлагает уникальные инновации в своих постройках.

В 2022 году был создан образовательный проект и одновременно модное пространство —iDClub. Реализация различных общественных пространств [8] — это важно для формирования сплоченного местного сообщества, отмечает Березин Андрей. «Евроинвест Девелопмент» помогает таким образом жильцам налаживать взаимоотношения, развиваться и проводить свой досуг с пользой. Также застройщик оборудует свои здания системами умного дома. Инновационные технологии помогают точно контролировать расходы и централизованно обрабатывать данные в управляющей компании.

В 2024 году Березин Андрей и «Евроинвест Девелопмент» планирует сдать очередные дома ЖК «Мурино». В нем, как и в остальных проектах, комплексный подход состоит в планировании жилых домов как многопрофильных комплексов. Обязательным элементом всех проектов компании является развитая социнфраструктура, говорит Березин Андрей. «Евроинвест Девелопмент», например, как и другие ответственные компании сегодня, обеспечивает собственников квартир детсадами и школами. Причем комплексы спроектированы так, чтобы дети могли их посещать в максимальной безопасности.

Березин Андрей и «Евроинвест Девелопмент»: последние новости холдинга

Фото - © Андрей Березин — предприниматель

В 2023 году Березин Андрей и «Евроинвест Девелопмент» раскрыли планы по строительству в своих новых жилищных кварталах экологических заправочных станций для электротранспорта [9]. Подобные проекты поддерживают не только жители, но и власти Ленобласти. Также в прошлом году холдинг Березина Андрея «Евроинвест Девелопмент» вошел в число лидеров на рынке жилья Ленинградской области. К слову, такие высокие позиции холдинг занимает уже не первый год. Березин Андрей, биография которого включает в себя большой опыт построения бизнес-моделей, считает необходимым строить востребованные дома и опираться на собственные силы.

В 2024 году «Евроинвест Девелопмент» продолжает удерживать лидерство и предлагать своим клиентам наиболее интересные и выгодные условия [10]. Таких результатов удалось достичь благодаря политике руководства, в число которого входит Березин Андрей. Биография компании насчитывает сейчас пять реализованных жилых комплексов. Зимой этого года стало известно, что холдинг намерен построить свой первый апарт-отель [11]. Объект должен быть сдан уже в 2026 году.

В августе 2024 года, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в мире, холдинг Андрея Березина предложил своим клиентам привлекательные ипотечные условия. Квартиры стали доступны с пятнадцатипроцентным первоначальным взносом и ставкой 7,9 процента. Также «Евроинвест Девелопмент» поддерживает программу семейной ипотеки [12] и предоставляет рассрочку платежей.

Инвестиции в инновации

Бизнес Васильева Юрия и Березина Андрея сейчас — это не только направление строительства. Партнеры реализуют различные проекты, связанные с деятельностью в сферах:

инвестиций ,

сельского хозяйства,

промышленности.

Так, в 2010 году Березин Андрей Валерьевич принял участие в создании агрокластера «Красное знамя», который располагается в Псковской области [13]. Сегодня предприятие активно развивается. Например, в 2022 году структура приобрела новые активы, которые позволили ей наращивать молочное направление более интенсивно.

Холдинг придерживается бережного и разумного подхода. Так, он возвращает в сельхозоборот земли, которые находятся в запустении в течение продолжительного времени.

Несколько лет назад Березин Андрей стал основателем венчурного фонда [14]. Основные вложения организации сегодня направлены на развитие научно-технической сферы. Так, в прошлом году «Евровенчур» представил прототип аппарата для лечения рака [15]. В презентации принял участие и Березин Андрей. Биография фонда на сегодняшний день включила в себя и такие инвестиционные направления, как импортозамещение и электроника. При этом «Евровенчур» остается открытым для новых стартапов и готов поддерживать молодые дарования, в том числе в сфере зеленых технологий.

Благотворительная и образовательная деятельность

Фото - © Андрей Березин — инвестор и благотворитель

Как совладелец агропромышленных предприятий, Березин Андрей Валерьевич поддерживает инициативы, связанные с привлечением в отрасль молодежи. На постоянной основе сотрудники холдинга, к примеру, читают увлекательные лекции студентам различных учебных заведений, а также устраивают для них экскурсии по своей ферме и принимают участие в формировании агроклассов в общеобразовательных школах. Березин Андрей считает, что определенная концентрация высококвалифицированных кадров в компании ведет к прорывам ее деятельности. Поэтому холдинг не только способствует обучению, но и предлагает рабочие места самым успешным студентам последних курсов. Большое внимание «Евроинвест Девелопмент» уделяет и благотворительной деятельности.

В 2024 году Андрей Березин в одном из интервью отметил, что социальная ответственность бизнеса не должна ограничиваться узкими направлениями. По его словам, необходимой всегда остается помощь пожилым людям, творческой молодежи, а также культурные и экологические инициативы. Фонд, например, оказывает поддержку организации, специализирующейся на уходе, реабилитации и подготовке к самостоятельной жизни людей с инвалидностью. Во время пандемии коронавирусной инфекции «Евроинвест» оказывал различную поддержку медицинским сотрудникам и школьникам, которые были вынуждены перейти на онлайн-обучение.

Компания также регулярно выделяет денежные средства на создание комфортных условий для обучающихся и учителей школ и вузов Ленинградской области. Так, «Евроинвест» участвовал в оснащении Гатчинской гимназии, а также создании Губернаторского лицея во Всеволожске. Предполагается, что учебное учреждение будет функционировать по системе интерната и примет 350 талантливых ребят со всей области.

Также Березин Андрей, биография которого тесно связана с городом на Неве, входит в состав попечителей Всемирного клуба петербуржцев [16]. Его холдинг не единожды принимал участие в проведении различных мероприятий клуба, направленных в том числе на поддержку способных школьников.