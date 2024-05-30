Анастасия Заворотнюк переписала имущество на близких за два года до смерти

Родные и близкие до последнего боролись за жизнь Анастасии Заворотнюк, но актриса все же приняла решение переписать свое имущество на детей и мать, сообщает SHOT .

Диагноз рак головного мозга Заворотнюк поставили в 2019 году. Спустя два года борьбы за свою жизнь актриса все же решила предпринять определенные действия на случай своей смерти.

В апреле 2021 года она переоформила подмосковный коттедж на старших детей Анну и Майкла. Площадь недвижимости в поселке Крекшино 682 квадратных метра. Сейчас дом стоит не менее 160 млн рублей. Здесь Заворотнюк провела последние годы жизни.

Коттедж актриса приобрела совместно со своим супругом Петром Чернышевым в 2012 году. Семья переехала в новый дом в 2015 году. Что касается автомобилей, Заворотнюк давно переоформила их на мать.

О смерти знаменитости стало известно 30 мая. Ее состояние резко ухудшилось за две недели до кончины. Прощание с Заворотнюк может состояться в Театре имени Олега Табакова, но пока об этом официально не объявляли.