Американцы предложили призвать сына Трампа в армию и отправить в Иран

Тысячи американцев подписывают петицию, в которой требуют призыва Бэррона Трампа в армию для отправки в Иран, сообщает «Царьград» .

Как пишет немецкий таблоид Bild, в петиции жители США выразили свои требования о призыве младшего сына президента Дональда Трампа, Бэррона, для участия в иранской военной кампании.

Сейчас в соцсетях, кроме поддержки, есть и резкие высказывания против действий главы государства и его возможных планов по отправке наземных войск в Иран.

Под хэштегом #SendBarron тысячи людей говорят, что нужно призвать в армию Бэррона Трампа. На сайте также саркастически подмечено, что Штаты остаются сильными, пока ими руководят такие лидеры, как Трамп. Поэтому сын должен последовать примеру отца и отправиться в Иран.

