Алкогольное мороженое могут приравнять к алкоголю

Депутаты Курултая республики Башкортостан направили в Совет законодателей РФ законопроект, предусматривающий возможность включать любые пищевые продукты с содержанием спирта, в том числе алкогольное мороженое, в перечень алкогольной продукции.

«Без должного регулирования и контроля спиртосодержащий продукт может попасть в руки ребенка», — добавили в пресс-службе башкирского парламента.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что в России спиртосодержащие товары, с концентрацией спирта от 0,5%, подпадают под определение алкогольной продукции. Существует особый перечень, утверждаемый правительством. В настоящее время он является закрытым. Депутаты Курултая Республики Башкортостан предлагают расширить перечень, но не уточняют, какая конкретно алкогольная продукция должна быть туда добавлена.

Эксперт подчеркнул, что в соответствии с существующим перечнем, под действие закона о государственном регулировании оборота и производства этилового спирта, а также под определение «алкогольная продукция», алкогольное мороженое не попадает. Однако, по его словам, в этом же перечне присутствуют кондитерские изделия, к которым, по сути, и относится мороженое.

По мнению Шапкина, мороженое с добавлением алкоголя можно приравнять к конфетам с коньячной начинкой или Ромовой бабе, так как это не нанесет вреда подросткам.

Создатель бренда крафтового мороженого из Москвы Laplandia Макар Макаров рассказал, что производители мороженого, соблюдающие законы, заранее убрали с прилавков продукцию со вкусом алкоголя.

«Мы готовили мороженое на основе виски, вина и различных биттеров. Допустим, на примере вина готовили вкус глинтвейн: мы выпаривали красное вино с ягодами, со специями. Но нам пришлось все эти вкусы вывести из ассортимента, даже несмотря на то, что алкоголь испарялся, но при этом мы решили перестраховаться, так как в составе было написано вино», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Стоит напомнить, что с 2012 года продукты питания, содержащие более 0,5% этилового спирта, классифицируются как алкогольные. Для их производства, хранения, транспортировки и розничной продажи требуется лицензия, а продажа такой продукции несовершеннолетним запрещена.