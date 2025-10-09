Александр Наумов принял участие в заседании комитета регионального парламента

Было принято решение вынести на рассмотрение Московской областной Думой разработанного Комитетом законопроекта о внесении изменений в закон Московской области «О рассмотрении обращений граждан». Проектом закона предусматривается расширение перечня граждан, которые имеют право на внеочередной прием органами власти Московской области. В дополнение к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, инвалидам 1-й и 2-й групп, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участникам специальной военной операции этим правом в законопроекте наделены и члены семей участников СВО, а также многодетные семьи.

«В перечень граждан, имеющих право на внеочередной прием, вносятся две новые категории. Этот перечень расширяется членами семей наших воинов-героев — участников СВО. Наш священный долг всеми силами поддерживать участников СВО и членов их семей. В Подмосковье для них делается многое. В Московской области действует 75 мер поддержки, из них 35 — региональные. Предлагаемая законопроектом мера социальной поддержки для членов семей участников СВО — внеочередной прием органами власти региона — поможет решить многие возникающие насущные проблемы», — отметил зампред Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

Вопросы демографии, поддержка многодетных семей, семей с детьми — одни из ключевых в Московской области. На сегодняшний день Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе по рождаемости и четвертое место в России по количеству многодетных семей. Таких семей в регионе 115 тысяч. Ежегодно к этому числу добавляется еще 7 тысяч семей.

«Внесение в проект закона права многодетных семей на внеочередной прием органами власти региона еще раз показывает, что поддержка таких семей является одним из приоритетов в работе депутатов Московской областной Думы. Мы и дальше будем расширять поддержку этой категории граждан», — отметил руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

На заседании Комитета был рассмотрен вопрос о законодательной инициативе Московской областной Думы по внесению изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации. В законодательной инициативе регионального парламента, разработанной совместно с Московской Областной Нотариальной Палатой, предусматривается введение обязательной нотариальной формы сделок с недвижимым имуществом между гражданами.

Депутат регионального парламента Александр Наумов отметил, что обязательную нотариальную форму для сделок с недвижимым имуществом необходимо установить для снижения количества преступлений и споров в сфере недвижимости, для проверки законности сделок. При нотариальном удостоверении сделки нотариус несет полную ответственность в случае, если по его вине был причинен ущерб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.