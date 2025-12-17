сегодня в 07:30

Альбанезе считает героями убитых при теракте в Сиднее русскоязычных приезжих

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе считает героями семью русскоязычных приезжих Бориса и Софию Гурман, переселенца из СССР Реувена Моррисона. Они были убиты при попытке остановить террористов в Сиднее, сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, выложенное телеканалом Sky News Australia.

Альбанезе заявил, что отдает дань уважения семье Гурман. Борис хотел остановить одного из преступников, когда тот покидал автомобиль.

Реувен Моррисон кидал в преступников кирпичи. Он хотел остановить теракт, но его убили террористы.

«Это австралийские герои», — добавил Альбанезе.

14 декабря неизвестные мужчины открыли стрельбу рядом с пляжем Бонди в Сиднее. Их было двое. Погибли 16 человек. Минимум 40 были ранены. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что среди погибших есть и граждане РФ.

