Захарова: среди жертв теракта в Австралии есть граждане РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские граждане есть среди погибших в результате теракта в австралийском Сиднее.
«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что Москва выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом, призывая мировое сообщество объединить усилия «для совместного отпора этому варварству».
Захарова выразила искренние соболезнования родными и близким погибши, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта.
Накануне двое мужчин открыли стрельбу в окрестностях сиднейского пляжа Бонди в разгар торжеств по случаю начала Хануки. На мероприятие собралось несколько тысяч членов еврейской общины. В результате теракта погибли 16 человек, не менее 40 участников праздника признаны пострадавшими.
В понедельник на всех правительственных зданиях и учреждениях Австралии приспустили флаги в знак скорби о жертвах теракта на пляже в Сиднее.
