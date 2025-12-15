сегодня в 21:38

Захарова: среди жертв теракта в Австралии есть граждане РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские граждане есть среди погибших в результате теракта в австралийском Сиднее.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что Москва выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом, призывая мировое сообщество объединить усилия «для совместного отпора этому варварству».

Захарова выразила искренние соболезнования родными и близким погибши, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта.

Накануне двое мужчин открыли стрельбу в окрестностях сиднейского пляжа Бонди в разгар торжеств по случаю начала Хануки. На мероприятие собралось несколько тысяч членов еврейской общины. В результате теракта погибли 16 человек, не менее 40 участников праздника признаны пострадавшими.

В понедельник на всех правительственных зданиях и учреждениях Австралии приспустили флаги в знак скорби о жертвах теракта на пляже в Сиднее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.