Алаев: при системе Fan ID у возвращения пива на стадионы нет минусов

Вероятность возвращения продажи пива на футбольные стадионы в России высока. Об этом заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!», сообщает ТАСС .

По его словам, вопрос активно обсуждается на уровне правительства, и представители футбольной индустрии надеются на положительное решение.

«Я очень боюсь, что опять что-то случится, но сейчас, как мы со многими общаемся, вероятность возвращения пива действительно высокая», — сказал Алаев.

Он подчеркнул, что, по его мнению, у этой инициативы при текущих условиях «нет ни одного минуса». В качестве аргументов глава РПЛ привел мировую практику, прецеденты в России во время крупных международных турниров и новую реальность с внедрением системы Fan ID, которая, по его мнению, позволяет лучше контролировать ситуацию на трибунах.

Запрет на розничную продажу пива на спортивных сооружениях действует в стране с 2005 года. Исключение делалось только для Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, которые принимала Россия. Окончательное решение по вопросу должны принять депутаты Государственной Думы и правительство.

