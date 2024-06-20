Акция «Письмо солдату» пройдет в Реутове

Молодогвардейцы отделения в Реутове проведут акцию «Письмо солдату» в Центральном парке. Об этом сообщила в пресс-служба администрации округа.

«Акция „Письмо солдату“ пройдет » в Центральном парке 21 июня (пятница) в 15:00. Каждый сможет нарисовать открытку и написать пожелания нашим военнослужащим! Вместе с гуманитарной помощью отправим письма в зону СВО», — отметил руководитель ВОО «Молодая Гвардия Единой России» в городском округе. Реутов Ильнур Сафин.

Всех желающих ждут в Центральном парке в арт-пространстве «За сценой».

Открытка с пожеланиями становится для бойцов «свежим глотком воздуха». Они чувствуют, что их ждут, в них верят и их любят.

Стоит отметить, что ребята из «Молодой гвардии» активно участвуют в сборе, комплектовании и погрузке гуманитарной помощи для наших бойцов и гражданского населения в зоне проведения СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.