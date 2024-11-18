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Актера Василия Ливанова выписали из больницы

Звезду «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василия Ливанова выписали из столичной больницы, сообщает «112» .

13 ноября 89-летнего народного артиста РСФСР госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Врачи поставили диагноз анемия.

Актеру оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой.

Ранее в Москве госпитализировали 75-летнего худрука Театра кошек Юрия Куклачева. У звездного дрессировщика выявлены проблемы с сосудами.