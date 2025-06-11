Аарт-группа из Минска выступит на концерте экологического форума в Архангельске

22–29 июня Архангельск примет международный молодежный экологический форум «Земляне». Его участники — учёные, бизнесмены, политики, медийные лица и студенты 30 ведущих университетов России и стран ближнего зарубежья. Кульминацией форума станет концерт, который пройдет в рамках северного фестиваля «Белый июнь». Среди тех, кто выйдет на центральную сцену, — один из самых ярких и востребованных коллективов Беларуси — арт-группа «Белорусы», сообщили организаторы мероприятия.

Визитная карточка музыкантов из Минска — уникальный стиль, сочетающий академическое мастерство, национальные традиции и современные интерпретации мировых хитов.

«Славянский базар», Европейские игры, шоу на Красной площади в Москве — вот уже более 15 лет «Белорусы» покоряют международные площадки и сердца слушателей. Бессменным руководителем арт-группы является композитор и исполнитель Валерий Шмат, награжденный указом Президента Республики Беларусь медалью Франциска Скорины за выдающиеся достижения в области культуры.

«Мы исполняем классику и современную музыку, духовные и народные произведения, джаз. Благодаря многоголосию и оригинальным аранжировкам даже самые известные композиции обретают новое звучание. Это, к слову, перекликается с концепцией форума „Земляне“, участники которого формируют свежий взгляд на экологию. Кстати, у нас — „Белорусов“ — есть медаль Федерации космонавтики России. Рассчитываем теперь внести свой скромный вклад и в „земные“ вопросы», — говорит композитор.

Валерий Шмат признается, что группа едет в Архангельск впервые. «Это шанс почувствовать дыхание Севера и увидеть те самые белые ночи. А то ведь у нас в Беларуси июнь бывает белым разве что от тополиного пуха», — шутит Шмат.

Главное событие из тех, что произойдет на площадке «Землян», — интеллектуальная битва команд 30 вузов. Одна из команд представит Белорусский государственный университет. БГУ входит в один процент лучших университетов мира, является флагманом высшего образования и научным центром Республики Беларусь.

В рамках межвузовского соревнования студенты приступят к созданию проектов, в которых экологическая повестка рассматривается через призму инноваций. Сильнейшие проекты определят члены жюри. Их разработчики в дальнейшем смогут стать резидентами новых кластеров Инновационной долины «Воробьевы горы» или реализовать свои инициативы вместе с компаниями, являющимися партнерами форума.