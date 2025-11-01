90 школьников Подмосковья стали лауреатами фестиваля для детей с ОВЗ

В Подмосковье подвели итоги областного фестиваля «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Победителями и призерами стали 90 школьников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Творческие соревнования проходили в двух номинациях. В категории «Магия цвета» ребята состязались в живописи и рукоделии, а в номинации «Разноцветная палитра» прошли конкурсные испытания по вокалу, игре на музыкальных инструментах и театральному искусству. Всего в конкурсе приняли участие свыше тысячи человек.

Завершился фестиваль гала-концертом в реутовской гимназии. Участники представили лучшие номера, а победители и призеры получили дипломы и памятные подарки.

В ведомстве добавили, что сегодня в школах Подмосковья учатся 25 тысяч детей с ОВЗ и инвалидностью. Для них создается комфортная образовательная среда. Так, за последние четыре года капитально отремонтировали 7 специализированных школ, а до 2028 года будут модернизированы еще четыре. Кроме того, почти в 440 школах и детсадах установлены пандусы и адаптивное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.