9-летняя бездомная девочка из Узбекистана стала моделью и звездой соцсетей

Девятилетняя бездомная девочка из Узбекистана стала звездой социальных сетей и моделью, зарабатывая от 150 тыс. рублей в месяц. До популярности ребенок жил на улице и просил милостыню, сообщает Mash .

Махрабе было всего 3 года, когда она с родителями переехала в Дагестан. Затем папу девочки депортировали на родину, а ее мама осталась без крыши над головой. Махрабе пришлось 5 лет скитаться и просить милостыню, чтобы выжить.

В прошлом году ее заметила туристка, сделала фотографии и выложила их в соцсети. Пост стал вирусным, Махрабу начали узнавать на улицах и приглашать на съемки.

На сегодняшний день у юной модели около 30 тыс. подписчиков в соцсети Instagram*. В свои 9 лет она уже зарабатывает и помогает матери, которая все еще живет на улице. Девочка живет с местной жительницей Джанет. Сначала она давала Махрабе деньги, а затем взяла под свою опеку. Биологическая мать девочки не желает ничего менять и считает, что в приемной семье дочери будет лучше.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

