8,5 тыс мальков сазана выпустили в озера Шатуры

Вырастили молодь рыб по заказу электростанции в опытном селекционно-племенном хозяйстве в Тверской области. Здесь сазана разводят в искусственных озерах. Когда мальки набирают вес в 20 граммов и становятся готовы к самостоятельной жизни, их отправляют в естественную среду. До места ПМЖ рыба добиралась в специальных контейнерах с водой. Озерный житель — настоящий обжора. А поедая излишнюю растительность, он естественным образом очищает водоем. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

«Для Шатурской ГРЭС стало уже доброй традицией зарыбление шатурских водоемов. Сегодня мы выпустили 168 килограммов молоди сазана. Рыбу выпускают такого вида, чтобы она поедала растительность, которой обрастают наши водоемы, в результате чего глубина водоемов уменьшается», — рассказала Марина Осипова, ведущий инженер-эколог филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Осень — самое оптимальное время для выпуска рыбы. Вода насыщена кислородом, а хищники не столь активны. За семь лет в озера Шатуры по заказу электростанции было выпущено более 1,5 тонны мальков рыб различных пород.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.