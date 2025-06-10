69 мм осадков: Белогорка оказалась самым дождливым местом в Ленобласти

Интенсивные осадки, вызванные циклоном «Вейт», привели к тому, что в Ленинградской области за короткий срок выпало количество осадков, соответствующее месячной норме, сообщает «Бриф24» .

На протяжении последних полутора суток регион столкнулся с обильными дождями, причиной которых стал циклон. По данным метеорологов, в Николаевском было зарегистрировано 30 мм осадков за 36 часов, в Соснове — 33 мм, в Киришах — 36 мм, в Волосове — 44 мм, в Новой Ладоге — 47 мм, а в Кингисеппе — 60 мм. Эти показатели варьируются от 44% до 77% от среднего месячного уровня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своих социальных сетях, что наиболее дождливым населенным пунктом в Ленинградской области оказалась Белогорка. Там за этот же период времени выпало 69 мм осадков, что составляет 95% от месячной нормы для июня.

Во второй половине дня 10 июня в Ленинградской области установится сухая погода. На 11 июня осадки не прогнозируются, однако в День России с запада придет новый циклон, который принесет с собой новую волну дождей.