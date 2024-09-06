Жителям Подольска напомнили о старте голосования в 13 округе Подольска. Каждый голос может изменить что-то в лучшую сторону, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Выборы проходят с соблюдением всех норм и законов. Это уникальная возможность для каждого высказать свое мнение. Не забывайте, что от вашего голоса зависит благополучие и качество жизни. Только вы решаете, каким будет округ! Приходите на избирательный участок выбирайте кандидата, который в наибольшей степени отражает ваши политические предпочтения», — сказал депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Если нет возможности прийти на избирательный участок по уважительной причине, можно пригласить членов УИК домой. Подайте заявление лично или по телефону участковой избирательной комиссии до 14:00 воскресенья.

Уточнить информацию можно по телефону Территориальной избирательной комиссии Подольска: 8(496) 755-57-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.