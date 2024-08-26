6 городов Подмосковья стали победителями во всероссийском конкурсе благоустройства

Шесть подмосковных городов одержали победу во Всероссийском конкурсе благоустройства Минстроя РФ. Общая сумма грантов превысила 500 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Калуге подвели итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится с 2018 года по инициативе президента РФ Владимир Путина.

«Стараемся делать так, чтобы в каждом уголке Подмосковья были комфортные, уютные пространства для наших жителей и гостей. У нас 47 малых городов — больше всего в стране. Из них 22 имеют статус исторических поселений, поэтому участие в президентском конкурсе для нас имеет особое значение», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в текущем году в число лучших вошли 6 из 9 подмосковных проектов. Так, новые точки притяжения появятся в Коломне, Сергеевой Посаде, Истре, Ступине, Наро-Фоминске и Лукино-Дулеве.

Глава региона отметил, что с 2018 года победу в конкурсе одержали 40 подмосковных проектов, 30 из которых на сегодняшних день реализованы. Власти Подмосковья видят, что местным жителям нравятся обновленные территории.

Губернатор поблагодарил Минстрой РФ за поддержку проектов, добавив, что Подмосковье будет стремиться к увеличению числа новых общественных пространств.

Победу в конкурсе одержали проект благоустройства сквера «Блюдечко» в Коломне, проект благоустройства Молодежной площади в Наро-Фоминске, проект благоустройства «Водного сада «Северные Пруды» в Сергиевом Посаде, проект благоустройства Проспекта Победы в Ступине, проект благоустройства парка «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве и проект благоустройства исторической части Истры.

Общая сумма грантов победителей конкурса из Московской области составила 502,8 млн рублей. К реализации проектов-победителей планируется приступить в следующем году.