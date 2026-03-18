52% россиян после 45 лет начинают новую главу жизни

Более половины россиян старше 45 лет начинают заниматься тем, о чем давно мечтали, но откладывали. Такие данные приводит исследование Skillbox, сообщает «Царьград» .

Согласно опросу, 52% респондентов старше 45 лет заявили, что открыли новую главу в жизни: начали осваивать другие сферы или вернулись к давно запланированным делам.

Большинство участников исследования — 72% — отметили, что сейчас располагают большим количеством свободного времени, чем раньше.

Около половины опрошенных тратят свободное время на дом и бытовые дела. Еще 38% проводят его в интернете и социальных сетях, 37% продолжают работать или берут подработку.

При этом 57% респондентов хотели бы чаще путешествовать. Больше времени на заботу о здоровье хотели бы выделять 36%, а треть — на дополнительный заработок.

