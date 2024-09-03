5 новых школ и 1 детский сад поставлены на кадастр в Подмосковье за неделю

Управлением Росреестра по Московской области в преддверии нового учебного года в оперативные сроки на государственный кадастровый учет поставлено пять новых школ на 4 557 учеников и дошкольное учреждение на 250 мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Объекты расположены в нескольких городских округах региона.

В округе Котельники — новое четырехэтажное здание школы общей площадью более 29 000 кв. м. рассчитано на 2 000 учеников. В здании расположены просторные классы, специализированные кабинеты, многофункциональные спортивные залы: зал для танцев, актовый зал на 600 мест и обеденный зал на 1 000 мест, а также кванториум, лаборатории и мастерские. Эта школа станет первой в ЖК«Парковый», что существенно разгрузит другие учебные заведения города. На территории школы обустроен современный стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, а также детские игровые зоны.

В ЖК «Люберцы парк» округа Люберцы — новое трехэтажное здание школы общей площадью более 15 000 кв. м. рассчитано на 1 170 учеников. В здании образовательного учреждения расположены универсальные и специализированные кабинеты, мастерские и лаборатории, актовый и физкультурный залы, столовая, библиотека и медпункт.

В Одинцовском округе в ЖК «Заречье Парк» — новое четырехэтажное здание школы общей площадью более 10 000 кв. м. рассчитано на 600 учеников. В здании расположены учебные классы, кабинеты медицинской помощи, психолога и логопеда, 2 спортивных зала с душевыми, библиотека с двумя читальными залами, актовый зал, а также специализированные кабинеты с лабораториями, мастерские по обработке ткани, металла и дерева. Классы начальной школы разместятся на первом этаже. Для учеников первых классов организуют универсальные кабинеты-игровые. На прилегающей территории расположены площадки для подвижных игр и тихого отдыха, места для занятий на открытом воздухе, экологическая тропа, участок полевых и овощных культур и плодовый сад.

В поселке Новый городок городского округа Щелково — новое трехэтажное здание школы общей площадью около 11 000 кв. м. рассчитано на 550 учеников. Общеобразовательное учреждение разделено на 3 блока: блок начальной школы, основной школы и общешкольный. Помимо учебных классов и специализированных кабинетов, в школе появятся библиотечно-информационный центр, актовый зал, просторная столовая с пищеблоком, а также административные, технические помещения и медицинский блок. Отличительной особенностью проекта является светящийся фасада — необычное стеклянное панно появится над главным входом в здание и будет подсвечиваться в темное время суток.

В Ленинском округе — пристройка блока начальных классов к общеобразовательной школе в поселке Молоково общей площадью около 4 000 кв. м. и рассчитана на 237 учеников. Трехэтажное здание включает в себя 10 учебных классов для обучения детей начальной школы с 1 по 4 класс. Это позволит разгрузить основное здание школы и ликвидировать вторую смену для среднего и старшего звена.

ЖК «Центр-2» в Балашихе — новое трехэтажное дошкольное учреждение общей площадью более 3 000 кв. м. рассчитано на 250 воспитанников. В здании обустроены две ясельные группы и десять групп для детей от 1,5 до 7 лет. Для воспитанников оборудованы просторные групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковые, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и пищеблок. На прилегающей территории организованы игровые зоны, закрытые песочницы, спортивные площадки и беседки для каждой из возрастных групп.

«Вклад в образование, развитие детей и молодежи является главным приоритетом социальной политики нашей страны. Открытие новых объектов социальной инфраструктуры — общеобразовательных и дошкольных учреждений — является важным событием для жителей Подмосковья. Управление продолжает совместную работу с правительством Московской области по формированию комфортной и доступной городской среды для жителей региона», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.