4 медали завоевали дзюдоисты Подмосковья на международных соревнованиях

сегодня в 11:33

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на международных соревнованиях среди мужчин и женщин по дзюдо памяти В. Н. Гулидова — III этап Russian Judo Tour. В копилке представителей региона одно «золото» и три «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем турнира в весовой категории 66 кг стал Яго Абдуладзе (Щелково). Бронзовыми призерами международного турнира стали спортсмены Таулан Байсиев (81 кг, Химки), Алан Хубецов (91 кг, Орехово-Зуево) и Идар Бифов (100 кг, Химки).

В большинстве весовых категорий все места заняли представители сборной России. Только среди спортсменов весом 100 кг первое место занял дзюдоист из Узбекистана.

Международные соревнования среди мужчин и женщин по дзюдо проходили с 7 по 11 августа в Красноярске. В этом году на татами вышли 247 дзюдоистов из 19 стран, в том числе из Венесуэлы, Индии, Италии, Никарагуа, Румынии, Анголы. Российские спортсмены завоевали 13 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.