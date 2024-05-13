Школьники Подмосковья стали участниками смены лагеря «Содружество Орлят РФ»

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На базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке проходит смена лагеря «Содружество Орлят России». В этом году к участию в программе были отобраны 871 школьник, включая 822 учащихся четвертых классов, 49 старшеклассников-наставников и 49 учителей начальных классов. Среди участников — 27 школьников из Московской области. 24 ученика четвертых классов, один старшеклассник-наставник и два учителя начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках смены запланированы различные мероприятия, включая церемонию открытия, образовательные курсы, командные и интеллектуальные игры, спортивные фестивали и творческие встречи.

В рамках программы пройдет праздник детства, который станет кульминацией смены и будет символизировать переход учащихся из начальной школы в следующий этап образования.

Для учителей начальных классов также предусмотрена программа повышения квалификации «Океан», позволяющая им принять участие в ключевых событиях смены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.