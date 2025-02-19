30 гостей и 10 млн руб: Волочкова поделилась подробностями свадьбы своей дочери

Известная балерина Анастасия Волочкова готовится к свадьбе своей дочери Ариадны, которая состоится в Санкт-Петербурге. Подробностями об этом торжественном событии поделилась сама Волочкова, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам балерины, известие о замужестве дочери не стало для нее неожиданностью, так как она одобряла выбор Ариадны и была осведомлена о серьезности отношений с Никитой, ее избранником.

«Я, конечно, очень рада за Ариадну. И новости о свадьбе — не слухи, мы в самом деле готовимся к этой церемонии <…> Это будет роскошная свадьба в особняке Мясникова», — заявила Волочкова.

Она также отметила, что место для церемонии выбрали сами молодожены, пожелав провести торжество в день ее рождения, 20 января. Балерина быстро организовала все детали, связавшись с представителями особняка.

Свадебное платье для Ариадны шьет портниха Ирина Волкова, которая на протяжении многих лет создавала наряды для самой Анастасии. Одеяние для балерины подготовит ее любимый дизайнер Джамал Махмудов. Волочкова планирует предстать в золотом платье.

На свадьбе не будут присутствовать ни знаменитости, ни пресса, так как дочь против присутствия СМИ, а сама балерина не хочет, чтобы кто-то из звезд омрачил этот праздник. Отмечается, что на свадьбе будет около 30 гостей, а на торжество будет потрачено не менее 10 миллионов рублей.