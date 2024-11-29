29 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуют «Черную пятницу», День буквы Ё, День памяти апостола и евангелиста Матфея, а также День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

Черная пятница

«Черную пятницу» отмечают ежегодно в пятницу после американского Дня благодарения. В этот день начинаются традиционные распродажи, в рамках которых люди могут приобрести товары с большими скидками. Их размер может доходить до 90%.

История праздника уходит корнями в XIX век. Изначально термин «черная пятница» употреблялся в США в связи с огромными пробками, которые образовывались на дорогах в пятницу после Дня благодарения. Затем он приобрел более положительную трактовку, которая подразумевает, что многие продавцы в сезон распродаж «выйдут в плюс».

В России «черную пятницу» впервые провели 6 декабря 2013 года. С 2014 года событие происходит в период с 19:00 четверга по воскресенье.

День буквы Ё

(18) 29 ноября 1783 года на заседании Академии Российской словесности княгиня Екатерина Дашкова предложила заменить сочетание «io» буквой — «ё». Ее инициатива была одобрена.

Первым в личной переписке новую букву стал использовать русский поэт Гавриил Державин. По-настоящему «ё» стала популярна благодаря Николаю Карамзину. Он заменил ей «io» в слове «слiозы» при подготовке к печати своего стихотворения. Это произошло в 1797 году,

При этом буква «ё» долгое время в азбуку официально не входила. Формально она стала частью алфавита только в советское время. В школьной практике обязательное употребление буквы было введено в 1942 году.

День памяти апостола и евангелиста Матфея

Святой апостол и евангелист Матфей (Левий Матфей) — один из 12 апостолов. Известно, что он служил мытарем, то есть сборщиком пошлин. После призвания Иисусом он бросил все, раздал имущество, и последовал за Спасителем. Апостол был свидетелем смерти и Воскресения Иисуса, а также его Вознесения.

После этого апостол Матфей проповедовал в Палестине. Он также написал Евангелие, которое стоит самым первым среди книг Нового Завета. Апостол Матфей проповедовал в Эфиопии, где исцелял одержимых беснованием. Там он и принял мученическую смерть за Христа около 60 года.

День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП)

Экологическая организация была основана в 1924 году по инициативе российских ученых. 29 ноября того же года был учрежден устав ВООП. Первым председателем организации стал известный зоолог, профессор Григорий Кожевников.

Главная задача ВООП — разработка вопросов сохранения и восстановления природных запасов, участие в деятельности государства по охране природы и населения. Также организация осуществляла руководство всеми общественными организациями в СССР, которые занимались защитой окружающей среды.

29 ноября 2024 года ВООП отметил свое 100-летие.

Именины

Именины сегодня празднуют Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.