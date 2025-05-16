2,8 млн руб ущерба взыскали судебные приставы Подмосковья с организации

Материальный ущерб, расходы по экспертизе и оказанию юридических услуг на общую сумму 2 млн 840 тысяч рублей взысканы с подмосковной организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Рассмотрев гражданское дело по иску гражданина к компании, которая занимается грузовыми автоперевозками, суд вынес решение о взыскании с ответчика компенсации материального ущерба, расходов по составлению отчета о размере причиненного вреда и юридических услуг. Данные требования возникли в следствие дорожно-транспортного происшествия. Сотрудник организации совершил столкновение и причинил механические повреждения автомобилю истца в результате превышения допустимой скорости движения.

Во исполнение данного решения суда в Домодедовском городском отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники службы должным образом проинформировали компанию о начале принудительного исполнения судебного решения.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении 128 автотранспортных средств, принадлежащих организации-должнику, а также выставили требование о предоставлении документов о бухгалтерском балансе компании.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, сотрудник органов принудительного исполнения предупредил руководство компании о возможности привлечения к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

В результате применения комплекса принудительных мер судебные приставы взыскали задолженность по возмещению материального ущерба, а также судебных расходов по составлению отчета о размере причиненного вреда и оказанию юридических услуг.

После перечисления на счет взыскателя более 2,8 млн рублей исполнительное производство было окончено, а ограничительные меры сняты.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.