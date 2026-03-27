23% россиян следят за доходами друзей и завидуют им

23% россиян стараются отслеживать доходы друзей, а треть признались, что испытывают зависть к их успехам, сообщает Газета.ru .

Согласно исследованию Группы Ренессанс Страхование, 47% опрошенных интересуются доходами знакомых, хотя считают это неэтичным. Еще 23% целенаправленно следят за заработком друзей. При этом 30% заявили, что им это неинтересно.

Половина респондентов отметили, что друзья хвастаются доходами: у 12% таких знакомых много, у 39% — лишь часть круга общения. Сильную зависть из-за подобных рассказов испытывают 34%, еще 23% — легкую. Каждый четвертый искренне радуется успехам друзей. У 15% опрошенных знакомые зарабатывают меньше, поэтому поводов для зависти нет.

35% участников не верят историям об успехе: 25% стараются относиться к ним скептически, 9% вовсе не принимают близко. Полностью доверяют таким рассказам 20%, еще четверть — лишь иногда. 19% готовы поверить только после подтверждения дохода.

Треть опрошенных сообщили, что их заработка хватает на все потребности. Среди недовольных доходом 31% хотели бы дополнительно до 50 тыс. рублей в месяц, 16% — 50–100 тыс., 12% — более 100 тыс. рублей.

